Российские войска за день дважды обстреляли Криворожский район: повреждена ЛЭП

6 августа, 23:27
Оккупанты повредили ЛЭП в Криворожском районе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Оккупанты повредили ЛЭП в Криворожском районе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что в субботу, 6 августа, российские войска несколько раз вели обстрел Криворожского района.

После обстрела из Градов в Зеленодольской громаде повреждена линия электропередач. Также в результате обстрела загорелся камыш и поле с сухими остатками пшеницы, общая площадь пожара — около 4 га. Пострадавших или погибших нет.

Видео дня

«Днем стало известно, что после ночного обстрела Никополя кроме трех мужчин также пострадала женщина 1971 года рождения. У нее осколочные ранения ног», — заявил Лукашук.

Читайте также:
«Горячая точка Днепропетровской области». Россияне выпустили более 1100 реактивных снарядов по Никополю — ОВА

Российские войска в ночь на субботу, 6 августа, обстреляли два района Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, после полуночи российская армия обстреляла из Градов Никопольский район, из ствольной артиллерии — Криворожский.

https://www.youtube.com/watch?v=8N0uBRBd7po
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Война в Украине ЛЭП Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

6 августа, 21:48
Мнения
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Путин разыграет свою последнюю карту. Главные сценарии развития войны в Украине

Через шесть месяцев Путин, несомненно, должен задаться вопросом, действительно ли он может выиграть эту войну?

6 августа, 21:30
Мнения
Владимир Путин никогда не признавал отношений с экс-гимнасткой Алиной Кабаевой, однако в правительстве США ее называют любовницей и матерью как минимум троих детей российского диктатора (Фото:Коллаж НВ)
Миллионерша Путина /
Как живет и чем владеет Алина Кабаева, на которую теперь наложены санкции США
6 августа, 15:13
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X