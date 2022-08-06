Российские войска за день дважды обстреляли Криворожский район: повреждена ЛЭП 6 августа, 23:27 Оккупанты повредили ЛЭП в Криворожском районе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что в субботу, 6 августа, российские войска несколько раз вели обстрел Криворожского района.



После обстрела из Градов в Зеленодольской громаде повреждена линия электропередач. Также в результате обстрела загорелся камыш и поле с сухими остатками пшеницы, общая площадь пожара — около 4 га. Пострадавших или погибших нет.

Видео дня

«Днем стало известно, что после ночного обстрела Никополя кроме трех мужчин также пострадала женщина 1971 года рождения. У нее осколочные ранения ног», — заявил Лукашук.

Российские войска в ночь на субботу, 6 августа, обстреляли два района Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, после полуночи российская армия обстреляла из Градов Никопольский район, из ствольной артиллерии — Криворожский.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.