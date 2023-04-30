Россияне увеличили корабельную группировку в Черном море 30 апреля, 23:48 К российским кораблям добавились подлодки (Фото:Gibdan1/Twitter)

Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что российские оккупанты увеличили группировку из 11 кораблей в Черном море.



К кораблям добавились две подлодки. Суммарный залп ракет Калибр составляет 8. Назаров призвал не игнорировать сигналы тревоги в Украине на фоне активности российской авиации.

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Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. После этого на местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

Оккупационные власти признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров. По состоянию на 14:00 там заявили, что пожар ликвидировали.

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил про «атаку дронов на Севастополь». По его словам, российская ПВО «сбила» один БПЛА, а другой беспилотник якобы был блокирован средствами РЭБ.

В ВСУ не комментировали причастность к событиям на оккупированном полуострове. Однако утром Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, что 29 апреля отмечается 105-летие поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.