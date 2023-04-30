Россияне увеличили корабельную группировку в Черном море

30 апреля, 23:48
Поделиться:
К российским кораблям добавились подлодки (Фото:Gibdan1/Twitter)

К российским кораблям добавились подлодки (Фото:Gibdan1/Twitter)

Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что российские оккупанты увеличили группировку из 11 кораблей в Черном море.

К кораблям добавились две подлодки. Суммарный залп ракет Калибр составляет 8. Назаров призвал не игнорировать сигналы тревоги в Украине на фоне активности российской авиации.

Видео дня

Читайте также:

Топливная база в Севастополе (Фото:Крым Сегодня. Новости / Телеграмм) «Горячий курортный сезон». После взрывов на нефтебазе в Севастополе российские военные начали писать рапорты на отпуск — Генштаб
Читайте также:

Топливная база в Севастополе (Фото:Крым Сегодня. Новости / Телеграмм) «Горячий курортный сезон». После взрывов на нефтебазе в Севастополе российские военные начали писать рапорты на отпуск — Генштаб

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. После этого на местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

Оккупационные власти признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров. По состоянию на 14:00 там заявили, что пожар ликвидировали.

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил про «атаку дронов на Севастополь». По его словам, российская ПВО «сбила» один БПЛА, а другой беспилотник якобы был блокирован средствами РЭБ.

В ВСУ не комментировали причастность к событиям на оккупированном полуострове. Однако утром Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, что 29 апреля отмечается 105-летие поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Черное море Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X