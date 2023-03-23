Оккупанты увеличили количество носителей ракет Калибр в Черном море — ОК Юг 23 марта, 16:40 В Черном море находится четыре носителя ракет Калибр (Фото:Christian Ghodes/Sea-Watch.org/Handout via REUTERS)

Оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты почти вдвое увеличили количество кораблей в Черном море.

"Во время утренней воздушной тревоги враг увеличил количество ракотоносителей в Черном море. Сейчас среди корабельной группировки в 15 единиц 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп которых может достигать 24 Калибров", — сообщили в ОК Юг.

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Отмечается, что угроза ракетных ударов остается чрезвычайно высокой.

«Приоритеты врага – объекты критической и военной инфраструктуры, логистические и транспортные объекты. Угроза ракетных ударов остается очень высокой. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, оперативно переходите в укрытие», — сообщило командование.

Вечером 20 марта в оккупированном Джанкое прозвучала серия взрывов. В сети появились видео со звуками, подобными полету беспилотника. Оккупационная «власть» заявила про «работу ПВО» и о том, что некоторые «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин».

Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на прилет беспилотников.

Вскоре в украинской разведке заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.