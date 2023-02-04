Россияне уничтожили ТЦ Эпицентр во время обстрела Херсона 4 февраля, 00:20 Пожар в ТЦ Эпицентр после обстрела (Фото:Константин Рыженко/Telegram)

В результате ночных обстрелов российскими оккупантами Херсона был уничтожен строительный торговый центр Эпицентр.

"В социальных сетях Херсона уже назвали атаку оккупантов целенаправленной, цель которой - взорвать жизнь в регионе и оставить херсонцев без средств к существованию", - сообщили в компании.



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Отмечается, что Эпицентр возобновил работу после деоккупации города, чтобы предоставить жителям города доступ к товарам первой необходимости. Локализовать пожар после обстрела не удалось из-за попадания в источник газоснабжения.

Оставшимся без работы сотрудникам торгового центра в компании пообещали оказать необходимую поддержку.

За прошедшие сутки российские захватчики 65 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате вражеских ударов погибли двое и ранены девять мирных жителей. Как отмечается, военные РФ били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

