Россияне уничтожили ТЦ Эпицентр во время обстрела Херсона
Пожар в ТЦ Эпицентр после обстрела (Фото:Константин Рыженко/Telegram)
В результате ночных обстрелов российскими оккупантами Херсона был уничтожен строительный торговый центр Эпицентр.
"В социальных сетях Херсона уже назвали атаку оккупантов целенаправленной, цель которой - взорвать жизнь в регионе и оставить херсонцев без средств к существованию", - сообщили в компании.
Отмечается, что Эпицентр возобновил работу после деоккупации города, чтобы предоставить жителям города доступ к товарам первой необходимости. Локализовать пожар после обстрела не удалось из-за попадания в источник газоснабжения.
Оставшимся без работы сотрудникам торгового центра в компании пообещали оказать необходимую поддержку.
За прошедшие сутки российские захватчики 65 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате вражеских ударов погибли двое и ранены девять мирных жителей. Как отмечается, военные РФ били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.