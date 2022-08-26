За корабли уже отомстили. На Банковой сообщили о потере катера Славянск и тральщика Геническ

26 августа, 00:09
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Патрульный катер Славянск (Фото:Тарас Чмут/Twitter)

Патрульный катер Славянск (Фото:Тарас Чмут/Twitter)

Офис президента Украины сообщил, что российские оккупанты уничтожили патрульный катер Славянск и рейдовых тральщик Геническ.

О потере кораблей стало известно после появления релиза о награждении военнослужащих в День Независимости. Точная дата уничтожения кораблей неизвестна.

Тральщик Геническ (Фото: Тарас Чмут/Twitter)
Тральщик Геническ / Фото: Тарас Чмут/Twitter

Директор благотворительного фонда Повернись живим Тарас Чмут сообщил, что российские оккупанты ударили по кораблям крылатыми ракетами во время боевого задания.

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По его словам, удары наносились самолетами, которые базировались в оккупированой Новофедоровке в Крыму. Часть экипажа удалось спасти.

«За них уже отомстили», — сообщил Чмут.

https://twitter.com/TarasChmut/status/1562888611707506688
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9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. Американские СМИ сообщили, что за взрывами стоит Украина, в Минобороны это не подтверждали.

По данным издания Forbes, в результате взрывов на аэродроме Саки было уничтожено от восьми до 24 единиц российской авиатехники. В Пентагоне заявили, что страна-агрессор потеряла несколько истребителей, истребители-бомбардировщики, самолеты-разведчики, а также лишилась складов с боеприпасами.

Генштаб ВСУ на следующий день после взрывов на аэродроме сообщил об уничтожении девяти российских самолетов.

https://www.youtube.com/watch?v=MuvVDHQ6If4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   ВМС Украины Война в Украине Офис президента Украины Война России против Украины Тарас Чмут

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