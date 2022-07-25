Россия ударила ракетами по Днепру: предварительно сообщается о попадании в ферму 25 июля, 00:18 Последствия ракетного удара по Днепру (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

В ночь на понедельник, 25 июля, российские оккупанты выпустили несколько ракет по Днепру.

В соцсетях сообщается о двух попаданиях. Предварительно известно о том, что две ракеты попали в ферму.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что после ракетной атаки начался пожар.

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Официальная информация ожидается.

Вечером 15 июля страна-террорист Россия нанесла ракетные удары по Днепру. Ракеты попали в промышленное предприятие и на оживленную улицу рядом с ним. Ракеты Х-101 выпустили бомбардировщики Ту-95 МС из Каспийского моря, четыре из шести сбили силы ПВО. Из-за ракетной атаки погибли четыре человека, 16 получили ранения.



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