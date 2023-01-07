Россияне нанесли удар по Запорожью, сообщается о применении кассетных боеприпасов

7 января, 23:25
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Последствия обстрела Запорожья (Фото:Oleksandr Starukh, Head of Zaporizhzhia Region/via REUTERS)

Последствия обстрела Запорожья (Фото:Oleksandr Starukh, Head of Zaporizhzhia Region/via REUTERS)

Вечером в субботу, 7 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Украинские паблики сообщают, что россияне применили в Запорожье кассетные боеприпасы. Также есть информация о применении комплексов С-300.

Обстрелы города подтвердил и секретарь горсовета Анатолий Куртев. По его данным, сохраняется угроза повторного удара по Запорожью.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=3cBoieddSuQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожье Кассетные бомбы Война в Украине Война России против Украины

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