Россияне нанесли удар по Запорожью, сообщается о применении кассетных боеприпасов
Последствия обстрела Запорожья (Фото:Oleksandr Starukh, Head of Zaporizhzhia Region/via REUTERS)
Вечером в субботу, 7 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.
Украинские паблики сообщают, что россияне применили в Запорожье кассетные боеприпасы. Также есть информация о применении комплексов С-300.
Обстрелы города подтвердил и секретарь горсовета Анатолий Куртев. По его данным, сохраняется угроза повторного удара по Запорожью.