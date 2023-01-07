Россияне нанесли удар по Запорожью, сообщается о применении кассетных боеприпасов 7 января, 23:25 Последствия обстрела Запорожья (Фото:Oleksandr Starukh, Head of Zaporizhzhia Region/via REUTERS)

Вечером в субботу, 7 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Украинские паблики сообщают, что россияне применили в Запорожье кассетные боеприпасы. Также есть информация о применении комплексов С-300.

Обстрелы города подтвердил и секретарь горсовета Анатолий Куртев. По его данным, сохраняется угроза повторного удара по Запорожью.



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