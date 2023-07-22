Армия РФ ударила по Нью-Йорку в Донецкой области: четверо погибших, трое раненых 22 июля, 08:58 Армия РФ обстреляла пгт Нью-Йорк в Донецкой области авиабомбами ФАБ-250 (Фото:Wikipedia)

В пятницу, 21 июля, Вооруженные силы РФ совершили обстрел поселка Нью-Йорка в Донецкой области. В результате атаки погибли четверо и ранены три человека.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Facebook.

Сообщается, что против горожан оккупанты применили авиабомбы ФАБ-250.

Среди погибших были супруги — остатки их тел спасатели нашли под завалами разрушенного дома.

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Ранения получила женщина, муж которой погиб в результате российского обстрела. Сейчас всем пострадавшим с телесными повреждениями различной степени тяжести оказывается медицинская помощь.



Офис генпрокурора сообщает, что взрывными волнами были повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

Количество пострадавших от обстрела еще не окончательное, данные устанавливаются. На месте работают правоохранители и спасатели.



18 июля, российские оккупанты из реактивной артиллерии ударили по селу Желанное Первое Покровского района Донецкой области.

Донецкая областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела ранения получили пять человек. Среди раненых — два мальчика в возрасте 1 и 13 лет.