Киевскую область оккупанты атаковали иранскими дронами

13 октября, 05:55
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Обломки иранского дрона (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Обломки иранского дрона (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что российские оккупанты атаковали область иранскими дронами.

«Киевщина! Удары по одной из общин области. Предварительно — атака дронов-камикадзе. Спасатели уже трудятся. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети», — сообщил Кулеба.

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Ранее россияне атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Всего по городу выпустили около 12 дронов, половину из них сбили.

https://www.youtube.com/embed/uAuybSnZ32Q
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киевская область Война в Украине Война России против Украины Алексей Кулеба

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