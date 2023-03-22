Россияне за сутки убили троих жителей Донецкой области, четверо ранены
Последствия обстрелов Донбасса (Фото:Офис генерального прокурора)
Пресс-служба Офиса Генерального прокурора сообщила, что за сутки российская армия убила троих жителей Донецкой области, четверо ранены.
21 марта российские оккупанты обстреляли города Красногоровка, Часов Яр и село Степное Очеретинской ОТГ. Россияне использовали ствольную артиллерию и РСЗО Торнадо.
Оккупанты также повредили и разрушили частные и многоквартирные дома и хозяйственные постройки.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры правоохранители начали досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).