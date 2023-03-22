Россияне за сутки убили троих жителей Донецкой области, четверо ранены

22 марта, 03:33
Поделиться:
Последствия обстрелов Донбасса (Фото:Офис генерального прокурора)

Последствия обстрелов Донбасса (Фото:Офис генерального прокурора)

Пресс-служба Офиса Генерального прокурора сообщила, что за сутки российская армия убила троих жителей Донецкой области, четверо ранены.

21 марта российские оккупанты обстреляли города Красногоровка, Часов Яр и село Степное Очеретинской ОТГ. Россияне использовали ствольную артиллерию и РСЗО Торнадо.

Видео дня

Оккупанты также повредили и разрушили частные и многоквартирные дома и хозяйственные постройки.

Читайте также:
Под Авдеевкой продолжаются ожесточенные бои, ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов — Генштаб

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры правоохранители начали досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X