Россияне обстреляли спасателей во время тушения пожара: один из них погиб

11 июня, 00:53
Поделиться:
Россияне убили спасателя Михаила Пискуна (Фото:ГСЧС)

Россияне убили спасателя Михаила Пискуна (Фото:ГСЧС)

В субботу, 10 июня, российские оккупанты обстреляли в Харьковской области спасателей, которые тушили пожар после очередной атаки.

В результате обстрела погиб пожарный-спасатель 12-й Государственной пожарно-спасательной части Михаил Пискун — ему было 29 лет. Его коллега — пожарный-спасатель Иван Москалюк получил многочисленные ранения, его госпитализировали.

Видео дня

«Всегда готов рисковать собственной жизнью, чтобы спасти других — таким останется в памяти коллег Михаил. Разделяем боль утраты и глубоко скорбим по поводу несправедливой гибели нашего собрата», — сообщили в ГСЧС.

Читайте также:
Ночной обстрел Харьковской области. В результате российской атаки погиб один человек, четверо получили ранения
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьковская область ГСЧС Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X