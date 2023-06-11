Россияне обстреляли спасателей во время тушения пожара: один из них погиб
Россияне убили спасателя Михаила Пискуна (Фото:ГСЧС)
В субботу, 10 июня, российские оккупанты обстреляли в Харьковской области спасателей, которые тушили пожар после очередной атаки.
В результате обстрела погиб пожарный-спасатель 12-й Государственной пожарно-спасательной части Михаил Пискун — ему было 29 лет. Его коллега — пожарный-спасатель Иван Москалюк получил многочисленные ранения, его госпитализировали.
«Всегда готов рисковать собственной жизнью, чтобы спасти других — таким останется в памяти коллег Михаил. Разделяем боль утраты и глубоко скорбим по поводу несправедливой гибели нашего собрата», — сообщили в ГСЧС.