Россияне убили не менее 262 украинских спортсменов 2 апреля, 01:29 От российской агрессии погибли, в том числе, вступившие в армию спортсмены (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что российская агрессия унесла жизни не менее 262 украинских спортсменов.



Российская армия также разрушила 363 спортивных объекта в Украине, сообщает Офис президента.

"Для нас очень важно, чтобы на спортивных соревнованиях и Олимпийских играх не было спортсменов из России, потому что все они поддерживают эту войну и посещают мероприятия, проводимые в поддержку этой войны", - заявил министр.



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В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил, что, в частности, 90% представителей российской гимнастики одновременно являются членами клуба российской армии - ЦСКА, и представляют российских военных.

"Мы знаем, что санкции - это лучший нелетальный способ влияния. Поэтому Украина подчеркивает необходимость продления санкций. И один из их видов - не давать российским и белорусским спортсменам возможности участвовать в Олимпийских играх и других международных соревнованиях", - заявил Ермак.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, выдвинув несколько требований.

Эти рекомендации не касаются участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже и зимней Олимпиаде-2026 в Милане.

30 марта Кабинеты министров запретили украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где есть россияне.