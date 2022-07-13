Россия перебрасывает дополнительные войска в Белгородскую область — Арестович
Последствия обстрелов Харькова из Белгородской области (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты перебрасывают дополнительные войска в Белгородскую область РФ.
«Движения войск на Харьковском направлении особо нет. Тактические ходы. Но по некоторым данным, перебрасывает дополнительные части российское командование в Белгородскую область», — заявил Арестович.
Он отметил, что Россия может проводить такие действия для того, чтобы сковать украинские войска на данном направлении.
«Там перспективы введения могут быть разные — на Изюмское направление и тому подобное, но, возможно, и на Харьковское. Посмотрим. В любом случае, никаких последствий это особо не принесет. В смысле взятия города. Но может осложнить нашим войскам наше движение по Харьковской области», — заявил Арестович.
Ранее Институт изучения войны сообщил, что Кремль не отказывается от попыток аннексировать, кроме Донбасса и юга Украины, Харьковскую область. Оккупанты в Харьковской области обнародовали новый флаг для оккупационного режима.
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