Россия перебрасывает дополнительные войска в Белгородскую область — Арестович

13 июля, 06:48
Последствия обстрелов Харькова из Белгородской области (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Последствия обстрелов Харькова из Белгородской области (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты перебрасывают дополнительные войска в Белгородскую область РФ.

«Движения войск на Харьковском направлении особо нет. Тактические ходы. Но по некоторым данным, перебрасывает дополнительные части российское командование в Белгородскую область», — заявил Арестович.

Видео дня

Он отметил, что Россия может проводить такие действия для того, чтобы сковать украинские войска на данном направлении.

«Там перспективы введения могут быть разные — на Изюмское направление и тому подобное, но, возможно, и на Харьковское. Посмотрим. В любом случае, никаких последствий это особо не принесет. В смысле взятия города. Но может осложнить нашим войскам наше движение по Харьковской области», — заявил Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=zBPLtz_O9jY
Читайте также:
Нельзя допустить «референдумы». В ОП сообщили о наступлении на юге, жителей призывают выезжать

Ранее Институт изучения войны сообщил, что Кремль не отказывается от попыток аннексировать, кроме Донбасса и юга Украины, Харьковскую область. Оккупанты в Харьковской области обнародовали новый флаг для оккупационного режима.

https://www.youtube.com/watch?v=tHHKT0PKoM4
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьков Белгородская область Война в Украине Белгород Алексей Арестович Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Роберт Таибби: «Вы заслуживаете счастья, даже если порой вам так не кажется» (Фото:VitalikRadko/Depositphotos)
Решение за вами. Как изменить свою жизнь, если вы ею недовольны
Роберт Таибби
Илья Пономарев (Фото:Александр Медведев / НВ)
Интервью с Ильей Пономаревым /
Чего боится Путин и какова вероятность, что Россия распадется после войны с Украиной
12 июля, 20:30
Страны
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Это катастрофа для Путина. Как армия России оказалась абсолютно беззащитна

О том, как Россия, ее армия и ее сателлиты оказались абсолютно беззащитны перед американскими вооружениями, поставленными Украине

12 июля, 16:55
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X