Оккупанты строят понтонную переправу возле Антоновского моста в Херсоне — спутниковые снимки 29 августа, 02:53 Оккупанты построили уже 620 метров переправы (Фото:Радио Свобода)

Согласно спутниковым снимкам, российская армия строит понтонный мост в притык к поврежденному Антоновскому мосту в Херсоне.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По состоянию на 27 августа, оккупанты построили уже 620 метров понтонной переправы — почти до середины Антоновского моста.

Первые факты начала строительства переправы спутники Planet Labs зафиксировали еще 19 августа.

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Фото: Радио Свобода

О планах российских оккупантов британская разведка сообщила 23 августа. Тогда же сообщалось, что понтонная переправа будет мишенью для ВСУ.

«Эта переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком. В течение нескольких недель российские силы и местные гражданские полагались на паромную переправу через водный путь. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромом», — заявили в британской разведке.

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В пятницу, 26 августа, в соцсетях появились сообщения о новом ракетном обстреле Антоновского моста во временно оккупированном россиянами Херсоне.



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