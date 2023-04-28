Россияне разрушили или повредили жилье 2,5 миллиона украинцев — Верещук 28 апреля, 03:35 Разрушения после ракетной атаки РФ в Николаеве (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что россияне разрушили или повредили жилье 2,5 миллионов украинцев.



"Когда мы говорим о разрушенном или поврежденном жилье, то таких людей 2,5 миллиона - это большое количество. Когда мы говорим о полностью разрушенном жилье, то, что сегодня есть в реестре - это 170 тысяч человек. И это не считая временно оккупированных территории, где мы еще не можем посчитать разрушенное жилье", - заявила Верещук.



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Она отметила, что еще одной большой проблемой является трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

"Из числа трудоспособного населения среди ВПЛ у нас 66% не имеют работы... Мы понимаем, что именно государству нужно прилагать усилия, искать инструменты для работодателей. Нам нужно найти возможности переквалифицировать людей, которые не имеют возможности сделать это за свой счет. Для этого у нас действует программа ваучеров. Мы прилагаем усилия, чтобы расширить ее, чтобы в этом году 10 тыс. ВПЛ получили переквалификацию за счет государства", - заявила Верещук.