Россияне ранили в Донецкой области пятерых полицейских и ребенка во время эвакуации 25 мая, 00:11 Россияне обстреляли поселок городского типа Нью-Йорк в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В среду, 24 мая, россияне обстреляли поселок городского типа Нью-Йорк в Донецкой области, ранив полицейских и ребенка.

Представитель областной прокуратуры Донетчины Анастасия Медведева сообщила, что обстрел произошел в то время, когда полицейские проводили эвакуацию 14-летней девушки.

Видео дня

"Кроме того, получили ранения и пятеро полицейских, которые в этот момент вывозили ребенка вместе с другими местными жителями из опасной зоны", - сообщила Медведева.

24 мая из поселка Северное, что вблизи Торецка Донецкой области, полицейские эвакуировали троих взрослых и четырех детей. Вблизи их дома попал российский снаряд, семья выжила чудом.