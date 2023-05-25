Россияне ранили в Донецкой области пятерых полицейских и ребенка во время эвакуации

25 мая, 00:11
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Россияне обстреляли поселок городского типа Нью-Йорк в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Россияне обстреляли поселок городского типа Нью-Йорк в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В среду, 24 мая, россияне обстреляли поселок городского типа Нью-Йорк в Донецкой области, ранив полицейских и ребенка.

Представитель областной прокуратуры Донетчины Анастасия Медведева сообщила, что обстрел произошел в то время, когда полицейские проводили эвакуацию 14-летней девушки.

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"Кроме того, получили ранения и пятеро полицейских, которые в этот момент вывозили ребенка вместе с другими местными жителями из опасной зоны", - сообщила Медведева.

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24 мая из поселка Северное, что вблизи Торецка Донецкой области, полицейские эвакуировали троих взрослых и четырех детей. Вблизи их дома попал российский снаряд, семья выжила чудом.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Война в Украине Война России против Украины

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