Сгорел дотла. Российские террористы полностью уничтожили склад с гуманитарной помощью в Тернополе

15 мая, 01:23
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Состав с гуманитарной помощью сгорел в Тернополе (Фото:Hontar Ivan/Facebook)

Состав с гуманитарной помощью сгорел в Тернополе (Фото:Hontar Ivan/Facebook)

Руководитель благотворительного фонда Свет Реформации Иван Гонтарь сообщил, что в Тернополе россияне ракетным ударом уничтожили склад организации.

"В результате ракетного удара 13 мая по Тернополю полностью разрушен наш склад, где хранилась гуманитарная помощь Благотворительного фонда и служивший хабом для межцерковной деятельности нашего региона", - заявил Гонтарь.

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Он отметил, что чудом не пострадали два водителя склада, которые ночевали неподалеку. Гонтарь заверил, что фонд продолжит работу.

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В ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле (Великобритания) состоялся гранд-финал 67-го Международного песенного конкурса Евровидение.

Украину представляла группа TVORCHI из Тернополя.

Именно в эту ночь россияне дважды за ночь атаковали Тернополь крылатыми ракетами. Россия разрушила два и повредила еще 12 дачных домов. Обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и девять грузовиков.

Незадолго до этого вражеский снаряд попал в промзоне города в складские помещения.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Гуманитарная помощь Тернополь Война в Украине Война России против Украины

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