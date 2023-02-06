Российские гастарбайтеры. Оккупанты привезли на Запорожскую АЭС персонал одной из российских атомных станций 6 февраля, 15:57 На Запорожскую АЭС приехали работники из России (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Государственное предприятие НАЭК Энергоатом сообщило, что российские оккупанты привезли на захваченную Запорожскую АЭС персонал с Калининской АЭС.

В частности, на станцию прибыли инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители атомных специальностей. В то же время, украинские инструкторы отказались проводить обучение россиян, после чего им заблокировали доступ к рабочим местам.

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«Так или иначе, повышать квалификацию российским „гастарбайтерам“ теперь невозможно. Однако они хвастаются, что им предложили контракты на полгода и еще предлагают перевезти в Энергодар семьи», — сообщили в Энергоатоме.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, захватили российские оккупанты после боев в Энергодаре 4 марта. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

В начале декабря Энергоатом сообщил об усилении российских репрессий против работников Запорожской АЭС. В частности, оккупанты жестоко избили двух сотрудников станции, после чего увезли их в неизвестном направлении.