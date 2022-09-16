Россияне применили в Днепропетровской области иранский беспилотник 16 сентября, 03:11 Обломки иранского беспилотника (Фото:Нацполиция)

Российские оккупанты вновь применили в Днепропетровской области иранские ударные беспилотники, атаковав Никополь.

Об этом сообщает УНИАН.

Обломки беспилотник Shahed-136 (российский маркировки Герань-2) были обнаружены после удара 15 сентября.

На фотографиях можно увидеть двигатель Mado M550, который обычно остается невредимым после взрыва.

Видео дня

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в районе Купянска.

CNN ранее сообщило, что РФ закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.

Американский Институт по изучению войны в сводке за 2 августа сообщал, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников на «полевые испытания» и может рассчитывать на получение российских военных самолетов Су-35. Исследователи сослались на американский OSINT-аккаунт в Twitter, который цитировал анонимные иранские источники.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран планирует в ускоренном порядке передать России до нескольких сот беспилотников, в том числе способных нести вооружение.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.