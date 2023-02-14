В горсовете Мариуполя показали, во что оккупанты превратили порт в городе

14 февраля, 04:17
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Порт Мариуполя в упадке (Фото:Мариупольский городской совет/Telegram)

Порт Мариуполя в упадке (Фото:Мариупольский городской совет/Telegram)

Мариупольский городской совет опубликовал фотографии порта в оккупированном россиянами Мариуполе, который находится в упадке.

В горсовете напомнили, что до оккупации порт в городе был одним из самых больших в Украине.

“В 2022 году готовился к открытию новый зерновой терминал. Он должен стать самым мощным комплексом по переработке зерновых грузов. Но российские оккупанты все уничтожили”, - сообщили в горсовете.

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https://www.youtube.com/watch?v=BNtNYWPPnqs
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

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