Россияне превращают оккупированный Мариуполь в военную базу — СтратКом ВСУ 24 декабря, 00:37 Уничтоженные россиянами многоэтажки в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что российские оккупанты превращают Мариуполь Донецкой области в военную базу.

"Оккупированный Мариуполь постепенно превращается в военную базу. Прямым подтверждением является то, что приоритет на строительство абсолютно всех крупных объектов предоставлен одному из официальных застройщиков МО РФ ПРК Военно-строительная компания", - сообщили в СтратКоме.

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С начала оккупации города эта компания, в частности, уже построила медицинское учреждение, доступ к которому имеют только оккупанты. На крыше одного из построек имеется огромная надпись армия России.

Фото: Стратком ВСУ

Эта компания также занимается сносом многоэтажных домов, уничтоженных россиянами. Вместо них будут строить жилье для оккупационных войск.

Фото: Стратком ВСУ

Местным предлагают "только места на кладбище". В частности, за несколько последних месяцев в несколько раз увеличились размеры Старокрымского кладбища вблизи Мариуполя.

"Местные, страдающие от рук захватчиков, получают только места на кладбище", - сообщили в СтратКоме.

Фото: Стратком ВСУ