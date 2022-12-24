Россияне превращают оккупированный Мариуполь в военную базу — СтратКом ВСУ
Уничтоженные россиянами многоэтажки в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)
Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что российские оккупанты превращают Мариуполь Донецкой области в военную базу.
"Оккупированный Мариуполь постепенно превращается в военную базу. Прямым подтверждением является то, что приоритет на строительство абсолютно всех крупных объектов предоставлен одному из официальных застройщиков МО РФ ПРК Военно-строительная компания", - сообщили в СтратКоме.
С начала оккупации города эта компания, в частности, уже построила медицинское учреждение, доступ к которому имеют только оккупанты. На крыше одного из построек имеется огромная надпись армия России.
Эта компания также занимается сносом многоэтажных домов, уничтоженных россиянами. Вместо них будут строить жилье для оккупационных войск.
Местным предлагают "только места на кладбище". В частности, за несколько последних месяцев в несколько раз увеличились размеры Старокрымского кладбища вблизи Мариуполя.
"Местные, страдающие от рук захватчиков, получают только места на кладбище", - сообщили в СтратКоме.