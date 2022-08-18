Российские войска повторно ударили по Харькову, ранен ребенок 18 августа, 05:40 Спасатели тушат пожар после обстрела Харькова (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ночью российские войска повторно обстреляли Харьков.

«Оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. В результате попаданий несколько пожаров, сейчас известно о 2 пострадавших, среди них есть ребенок», — заявил Синегубов.

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Он призвал харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги и не покидать укрытий.

Мєр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские войска обстреляли два района города.

Российские оккупанты вечером в среду, 17 августа, нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова. В ГСЧС заявили, что количество погибших возросло до семи, из-под завалов здания продолжают спасать людей. Пожар удалось локализовать в 23:38.

Харьков и область каждый день подвергаются российским обстрелам. В Харьковской областной прокуратуре 7 августа сообщили, что из-за действий оккупантов в области погибли более 1000 мирных жителей, в два раза больше — ранены. Среди погибших 50 детей.

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