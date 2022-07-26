Оккупанты обстреляли Криворожский район, повредив ЛЭП 26 июля, 01:36 Армия РФ повредила ЛЭП в Криворожском районе Днепропетровской области (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

Управление ГСЧС в Днепропетровской области сообщает, что российские оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую громаду Криворожского района.

Обстрел велся в сторону Великой Костромки. Данный обстрел стал уже вторым за сутки.

«Из-за обстрелов повреждены линия электропередач, жилой дом и хозяйственные постройки. Люди не пострадали», — сообщили в ГСЧС.

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В данный момент специалисты восстанавливают электроснабжение в районе.

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