Генштаб о потерях РФ: за сутки уничтожили около 650 оккупантов, девять танков и семь артиллерийских систем 6 марта, 07:51 Российская армия потеряла около 650 своих военных за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 650 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 153 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 6 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около153770 ( +650) человек ликвидировано,

+650) человек ликвидировано, танков — 3423 ( +9) ед,

+9) ед, боевых бронированных машин — 6703 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 2433 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 488 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 250 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 302 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 289 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2086 ( +15),

+15), крылатые ракеты — 873 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5307 ( +8) ед,

+8) ед, специальная техника — 234 ( +2).

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Ранее издание The Economist сообщило, что в России обостряется демографический кризис — за последние три года страна потеряла примерно на два миллиона человек больше обычного в результате войны против Украины, болезней и эмиграции.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV