Генштаб о потерях РФ: за сутки уничтожили около 650 оккупантов, девять танков и семь артиллерийских систем
Российская армия потеряла около 650 своих военных за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 650 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 153 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 6 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около153770 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 3423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 6703 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 2433 (+7) ед,
- РСЗО — 488 (+0) ед,
- средства ПВО — 250 (+2) ед,
- самолетов — 302 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2086 (+15),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5307 (+8) ед,
- специальная техника — 234 (+2).
Ранее издание The Economist сообщило, что в России обостряется демографический кризис — за последние три года страна потеряла примерно на два миллиона человек больше обычного в результате войны против Украины, болезней и эмиграции.