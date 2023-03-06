Генштаб о потерях РФ: за сутки уничтожили около 650 оккупантов, девять танков и семь артиллерийских систем

6 марта, 07:51
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Российская армия потеряла около 650 своих военных за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российская армия потеряла около 650 своих военных за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 650 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 153 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 6 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около153770 (+650) человек ликвидировано,
  • танков — 3423 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 6703 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 2433 (+7) ед,
  • РСЗО — 488 (+0) ед,
  • средства ПВО — 250 (+2) ед,
  • самолетов — 302 (+0) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2086 (+15),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5307 (+8) ед,
  • специальная техника — 234 (+2).

Видео дня

Ранее издание The Economist сообщило, что в России обостряется демографический кризис — за последние три года страна потеряла примерно на два миллиона человек больше обычного в результате войны против Украины, болезней и эмиграции.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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