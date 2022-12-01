СМИ показали фортификационные сооружения оккупантов вблизи Бахмута

1 декабря, 04:45
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Оккупанты строят оборонительные сооружения вблизи Бахмута (Фото:Радио Свобода)

Оккупанты строят оборонительные сооружения вблизи Бахмута (Фото:Радио Свобода)

Издание Радио Свобода опубликовало фотографии оборонительных сооружений российских оккупантов вблизи Бахмута Донецкой области.

На фотографиях, переданных бойцами ВСУ, можно видеть фортификационные сооружения российских войск в районе Владимировки.

Радио Свобода
Фото: Радио Свобода

Село, которое находится недалеко от Бахмута Донецкой области, временно находится под российской оккупацией.

Видео дня

Радио Свобода
Фото: Радио Свобода
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Война в Украине Бахмут Война России против Украины

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