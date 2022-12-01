СМИ показали фортификационные сооружения оккупантов вблизи Бахмута
Оккупанты строят оборонительные сооружения вблизи Бахмута (Фото:Радио Свобода)
Издание Радио Свобода опубликовало фотографии оборонительных сооружений российских оккупантов вблизи Бахмута Донецкой области.
На фотографиях, переданных бойцами ВСУ, можно видеть фортификационные сооружения российских войск в районе Владимировки.
Село, которое находится недалеко от Бахмута Донецкой области, временно находится под российской оккупацией.
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