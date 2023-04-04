За вчера войска РФ потеряли почти две роты возле Авдеевки и Марьинки — Силы обороны 4 апреля, 14:25 Силы обороны рассказали о ситуации в районе Марьинки и Авдеевки (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области за минувшие сутки оккупационная армия РФ потеряла почти две роты личного состава.

Об этом в эфире телемарафона во вторник, 4 апреля, сообщил представитель Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, в районе Авдеевки оккупанты 35 раз атаковали украинские позиции без поддержки техники, возле Марьинки привлекали БТР и БМП, а возле Павловки работала группа пехоты с танками. Все атаки были отражены.

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Дмитрашковский добавил, что за вчерашние сутки оккупанты потеряли около двух рот личного состава, один оккупант сдался в плен. Также были уничтожены склад с боеприпасами и пункт управления.



Ранее в Генштабе сообщили, что российские оккупанты сосредоточили атаки на четырех направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.