Для пополнения потерь оккупанты планируют мобилизацию в оккупированной Горловке — Генштаб

5 марта, 05:27
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Вид на Горловку (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вид на Горловку (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты планируют 5 марта начать мобилизацию жителей оккупированной Горловки Донецкой области.

Для восполнения потерь всем руководителям учебных заведений приказали поставить на военный учет мужчин от 1995 до 2005 годов рождения.

"С целью пополнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области, с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск", - сообщили в Генштабе.

Видео дня

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Горловка Донецкая область Мобилизация Война в Украине Война России против Украины

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