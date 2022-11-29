Россия перекинула ОМОН на оккупированные территории Херсонщины для проведения принудительной мобилизации
Россия снова готовится принудительно мобилизовать жителей оккупированных территорий юга Украины (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Российские оккупанты перебросили на юг Херсонской области ОМОН из Дагестана для проведения очередной волны принудительной мобилизации на юге.
В частности, о размещении ОМОН и так называемых работников военных комиссариатов с оккупированных территорий Донбасса известно в селе Красное Каховского района.
Центр национального сопротивления сообщил, что в декабре оккупантов привлекут к незаконному призыву жителей региона с паспортами России. Однако под принудительную мобилизацию могут попасть все мужчины.
Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий покинуть регион и не становиться ресурсом для врага.
С момента освобождения правобережья Днепра в начале ноября украинскими защитниками российские войска регулярно обстреливают Херсон и окрестные населенные пункты.
За неделю оккупанты 258 раз обстреляли 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области.