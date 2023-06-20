Ракетный удар по Запорожью: в городе значительные разрушения 20 июня, 04:58 Последствия российских обстрелов Запорожской области (Фото:Юрій Малашко/Telegram)

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал о последствиях ракетной атаки оккупантов по Запорожью.

В результате атаки города и его окрестностей повреждены коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также места популярного отдыха.

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Малашко подчеркнул, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.

В ночь на вторник, 20 июня, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось, что россияне обстреляли Запорожье из комплексов С-300.