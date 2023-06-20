Ракетный удар по Запорожью: в городе значительные разрушения

20 июня, 04:58
Поделиться:
Последствия российских обстрелов Запорожской области (Фото:Юрій Малашко/Telegram)

Последствия российских обстрелов Запорожской области (Фото:Юрій Малашко/Telegram)

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал о последствиях ракетной атаки оккупантов по Запорожью.

В результате атаки города и его окрестностей повреждены коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также места популярного отдыха.

Видео дня

Малашко подчеркнул, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.

В ночь на вторник, 20 июня, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось, что россияне обстреляли Запорожье из комплексов С-300.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Запорожье Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X