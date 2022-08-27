Ночью россияне обстреляли Запорожье и область: зафиксировано 16 прилетов

27 августа, 06:45
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Последствия обстрелов в Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Последствия обстрелов в Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ночью российские войска обстреляли Запорожье и область.

В данный момент информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

«Сегодня ночью враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. В общей сложности зафиксировано 16 прилетов. Информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются», — сообщил Старух.

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26 августа в поселке Каменка Пологовского района Запорожской области во время вражеской атаки погибла заведующая культурно-массовым сектором КЗ Центр культуры и досуга Каменского поселкового совета и двое ее детей.

https://www.youtube.com/watch?v=5E5G38fdnSA
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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