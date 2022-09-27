Оккупанты обстреляли Запорожье: есть пострадавшие

27 сентября, 06:48
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Последствия обстрелов Запорожья (Фото:State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия обстрелов Запорожья (Фото:State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS)

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские войска атаковали Запорожье.

Он сообщил, что ракеты попали в объекты инфраструктуры. Старух сообщил, что есть вероятность повторного обстрела города.

«Враг атаковал областной центр. Ракеты попали в объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших и разрушении уточняются. Важно! Соблюдайте меры предосторожности! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, находитесь в укрытиях. Есть риск повторных атак», — сообщил Старух.

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Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате обстрела есть раненые.

«В результате вражеской атаки по Запорожью произошел пожар. К сожалению, есть пострадавшие. На месте уже работают соответствующие службы», — заявил Куртев.

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https://www.youtube.com/watch?v=k2-zi3u3S8s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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