Не менее восьми ударов. Оккупанты обстреляли Запорожье, город частично обесточен
В некоторых районах Запорожья пропало электричество (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
Глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты обстреляли Запорожье.
«Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Пока известно о восьми прилетах. Предварительно снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется», — сообщил Старух.
СМИ сообщают, что в пригороде и в одном из районов Запорожья пропало электричество.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.