Не менее восьми ударов. Оккупанты обстреляли Запорожье, город частично обесточен

19 сентября, 02:18
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В некоторых районах Запорожья пропало электричество (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

В некоторых районах Запорожья пропало электричество (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты обстреляли Запорожье.

«Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Пока известно о восьми прилетах. Предварительно снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется», — сообщил Старух.

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СМИ сообщают, что в пригороде и в одном из районов Запорожья пропало электричество.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Электроэнергия Запорожская область Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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