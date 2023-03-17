Более 130 прилетов. Россияне за сутки массировано обстреляли две общины Сумщины

17 марта, 01:27
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли две общины Сумщины.

Российские оккупанты использовали минометы и АГС. В Шалыгинской и Белопольской общинах было зафиксировано более 130 прилетов.

В Сумской ОВ сообщили, что обошлось без жертв и разрушений.

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В ВСУ отметили, что оперативная ситуация на приграничье Сумщины контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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