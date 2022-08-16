За сутки российские войска обстреляли 41 населенный пункт — МВД

16 августа, 02:05
Последствия российского обстрела Николаева (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Последствия российского обстрела Николаева (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что за последние сутки российские войска обстреляли 41 населенный пункт Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

Он отметил, что были обстреляны Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Днепропетровская области. Повреждено с десяток многоквартирных и частных домов.

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«Так же под обстрелами у нас были Харьковщина, Херсонщина, Сумщина, Николаевщина, Одесчина. И в результате таких массированных обстрелов мы, к сожалению, ежесуточно фиксируем десятки жертв и травмированных лиц, в том числе среди гражданского населения», — заявил Енин.

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Он отметил, что в понедельник, 15 августа, МВД задержало очередного сторонника РФ, который корректировал удары по Украине.

«Фактически ни один ракетно-артиллерийский обстрел не совершался без того, чтобы быть „подсвеченным“ агентурным путем. И буквально в этот день утром был обнаружен очередной сторонник „русского мира“, в телефоне которого правоохранители обнаружили очень много интересного», — сообщил Енин.

https://www.youtube.com/watch?v=2OedflVwTAw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   МВД Украины Война в Украине Евгений Енин Война России против Украины

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