Россияне за сутки обстреляли восемь громад Сумщины: есть разрушения 6 июня, 02:00 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российская армия за сутки обстреляла из различных видов оружия восемь громад Сумщины.

Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Краснопольская, Миропольская, Новослободская, Шалыгинская, Хотинская громады. Всего было зафиксировано 94 взрыва.

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Для атаки российские оккупанты использовали минометы, артиллерию и БПЛА. В результате обстрелов есть разрушения. Люди не пострадали.

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