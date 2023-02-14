Россияне зя сутки нанесли около 100 ударов по Сумщине
Последствия обстрела Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты атаковали восемь громад области.
Всего было зафиксировано около 100 ударов по территориям Белопольской, Юнакиевской, Миропольской, Эсманской, Краснопольской, Глуховской, Великописаревской и Шалыгинской громад.
Россияне использовали минометы и сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.