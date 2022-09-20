Оккупанты обстреляли освобожденный Волчанск, убив российского военного в отставке 20 сентября, 02:48 Россияне обстреляли Волчанск из артиллерии (Фото:Поліція Харківської області/Facebook)

Полиция Харьковской области сообщила, что 19 сентября российские оккупанты обстреляли освобожденный Волчанск из артиллерии.

В результате обстрела погиб российский военный в отставке.

«Вражеский огонь пришелся на многоэтажный дом. Погиб 64-летний военный Российской Федерации в отставке, последние несколько лет проживавший в городе», — сообщили в полиции.



Видео дня

По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.