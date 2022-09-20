Оккупанты обстреляли освобожденный Волчанск, убив российского военного в отставке

20 сентября, 02:48
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Россияне обстреляли Волчанск из артиллерии (Фото:Поліція Харківської області/Facebook)

Россияне обстреляли Волчанск из артиллерии (Фото:Поліція Харківської області/Facebook)

Полиция Харьковской области сообщила, что 19 сентября российские оккупанты обстреляли освобожденный Волчанск из артиллерии.

В результате обстрела погиб российский военный в отставке.

«Вражеский огонь пришелся на многоэтажный дом. Погиб 64-летний военный Российской Федерации в отставке, последние несколько лет проживавший в городе», — сообщили в полиции.

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По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

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За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.

https://www.youtube.com/watch?v=I3k7_p-SAMg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Война в Украине Волчанск Война России против Украины

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