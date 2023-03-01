Оккупанты атаковали Сумщину из БПЛА и минометов: зафиксировано 86 прилетов 1 марта, 06:02 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки россияне атаковали шесть громад Сумщины. Было зафиксировано 86 прилетов.

Российские войска вели огонь по территориям Белопольской, Шалыгинской, Новослободской, Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской громад.

Оккупанты использовали для ударов беспилотники и минометы. Повреждены жилые и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

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