Оккупанты атаковали Сумщину из БПЛА и минометов: зафиксировано 86 прилетов
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки россияне атаковали шесть громад Сумщины. Было зафиксировано 86 прилетов.
Российские войска вели огонь по территориям Белопольской, Шалыгинской, Новослободской, Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской громад.
Оккупанты использовали для ударов беспилотники и минометы. Повреждены жилые и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.