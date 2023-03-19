Две общины. Оккупанты обстреляли утром Сумскую область из артиллерии и минометов

19 марта, 11:22
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Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российская армия в воскресенье, 19 марта, обстреляла из минометов и ствольной артиллерии две общины Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА в Telegram.

«Середино-Будская община: утром был минометный обстрел — 10 прилетов по городу Середина-Буда. В результате обстрела поврежден один частный дом», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также россияне обстреляли Новослободскую общину — семь прилетов из минометов и 41 из ствольной артиллерии.

В течение дня, 18 марта, оккупационная армия России произвела обстрел территорий Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской и Белопольской общин Сумской области. Зафиксировано 88 выстрелов из станкового автоматического гранатомета и 20 попаданий из минометов.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Сумская область Война России против Украины

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