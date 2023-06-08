Оккупанты обстреляли Украинск в Донецкой области: три человека погибли, пять ранены
Жилой дом в городе Украинск (Фото:Радио Свобода)
Вечером в среду, 7 июня, российские оккупанты из артиллерии обстреляли жилые кварталы Украинска в Донецкой области.
Селидинская городская военная администрация сообщила, что в результате удара погибли три человека: среди них один ребенок. Еще пять человек были ранены: среди них четыре ребенка.
Также были повреждены два частных дома и 14 многоэтажек.
Сейчас на месте обстрела работают сотрудники МВД и ГСЧС.