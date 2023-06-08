Оккупанты обстреляли Украинск в Донецкой области: три человека погибли, пять ранены

8 июня, 00:31
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Жилой дом в городе Украинск (Фото:Радио Свобода)

Жилой дом в городе Украинск (Фото:Радио Свобода)

Вечером в среду, 7 июня, российские оккупанты из артиллерии обстреляли жилые кварталы Украинска в Донецкой области.

Селидинская городская военная администрация сообщила, что в результате удара погибли три человека: среди них один ребенок. Еще пять человек были ранены: среди них четыре ребенка.

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Также были повреждены два частных дома и 14 многоэтажек.

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Сейчас на месте обстрела работают сотрудники МВД и ГСЧС.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Война в Украине Война России против Украины

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