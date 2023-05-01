Россияне за сутки обстреляли три общины в Сумской области: повреждены жилые дома и АЗС 1 мая, 03:41 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли три общины в Сумской области.

Вражеские войска атаковали территории Середино-Будской, Зноб-Новгородской и Эсманской общин. Было зафиксировано 54 взрыва.

Россияне вели огонь из артиллерии, РСЗО и вертолетов. В результате обстрелов повреждены жилые здания и АЗС. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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