Армия РФ обстреляла три общины Сумщины: зафиксировано 45 «прилетов»

11 февраля, 22:53
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Дом в Сумской области, поврежденный от российского обстрела (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Дом в Сумской области, поврежденный от российского обстрела (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Российские войска в течение дня 11 февраля обстреляли три общины Сумщины. Зафиксировано 45 «прилетов».

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Как отмечается, враг нанес удары по следующим общинам Сумской области:

  • Миропольское общество: за день зафиксировано 14 обстрелов из минометов.

    Видео дня

  • Зноб-Новгородская община: 17 «прилетов» из минометов и 8 из ствольной артиллерии

  • Шалыгинская община: оккупанты совершили артобстрел территорий — было 6 ударов.

В Сумской ОВА отметили, что обошлось без пострадавших и разрушений.

10 февраля российские оккупанты нанесли удары по семи территориальным общинам Сумщины. Было зафиксировано более 100 «прилетов», включая сброс с БПЛА взрывного устройства.

Армия РФ обстреливала область из минометов, ствольной артиллерии, стрелкового оружия и беспилотников. В большинстве общин повреждены жилые дома.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Сумская область Минометный обстрел Война России против Украины

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