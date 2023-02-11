Армия РФ обстреляла три общины Сумщины: зафиксировано 45 «прилетов»
Дом в Сумской области, поврежденный от российского обстрела (Фото:Сумская ОВА/Telegram)
Российские войска в течение дня 11 февраля обстреляли три общины Сумщины. Зафиксировано 45 «прилетов».
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
Как отмечается, враг нанес удары по следующим общинам Сумской области:
Миропольское общество: за день зафиксировано 14 обстрелов из минометов.Видео дня
Зноб-Новгородская община: 17 «прилетов» из минометов и 8 из ствольной артиллерии
Шалыгинская община: оккупанты совершили артобстрел территорий — было 6 ударов.
В Сумской ОВА отметили, что обошлось без пострадавших и разрушений.
10 февраля российские оккупанты нанесли удары по семи территориальным общинам Сумщины. Было зафиксировано более 100 «прилетов», включая сброс с БПЛА взрывного устройства.
Армия РФ обстреливала область из минометов, ствольной артиллерии, стрелкового оружия и беспилотников. В большинстве общин повреждены жилые дома.