Россияне обстреляли три общины Сумщины: есть раненые и разрушения 31 марта, 04:47 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты из разных видов оружия обстреляли три общины Сумщины.

Враг обстреливал территории Белопольской, Середино-Будской и Краснопольской общин. Оккупанты использовали гранатометы и минометы.

В Краснопольской общине россияне с беспилотника сбросили два взрывных предмета типа ВОГ. Получил ранение местный житель.

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