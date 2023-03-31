Россияне обстреляли три общины Сумщины: есть раненые и разрушения
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты из разных видов оружия обстреляли три общины Сумщины.
Враг обстреливал территории Белопольской, Середино-Будской и Краснопольской общин. Оккупанты использовали гранатометы и минометы.
В Краснопольской общине россияне с беспилотника сбросили два взрывных предмета типа ВОГ. Получил ранение местный житель.