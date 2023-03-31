Россияне обстреляли три общины Сумщины: есть раненые и разрушения

31 марта, 04:47
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты из разных видов оружия обстреляли три общины Сумщины.

Враг обстреливал территории Белопольской, Середино-Будской и Краснопольской общин. Оккупанты использовали гранатометы и минометы.

В Краснопольской общине россияне с беспилотника сбросили два взрывных предмета типа ВОГ. Получил ранение местный житель.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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