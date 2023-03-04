Россияне массированно обстреляли Сумщину из разных видов оружия, погиб мужчина

4 марта, 03:29
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские войска обстреляли шесть громад Сумщины.

Россияне вели огонь по территориям Шалыгинской, Краснопольской, Белопольской, Эсманской, Глуховской, Юнаковской громад. Был зафиксирован 121 прилет.

Для атаки оккупанты использовали минометы, артиллерию, РСЗО, сбрасывали с БПЛА ВОГи, вели огонь из танка и ПТУР.

Видео дня

В Шалыгинской громаде в результате минометных обстрелов села Стариково погиб местный житель. Также в громаде повреждена линия электропередач и три жилых дома.

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https://www.youtube.com/watch?v=hVokEYUZOsM
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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