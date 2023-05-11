Россияне за сутки обстреляли шесть общин Сумщины: есть погибший и разрушение 11 мая, 04:39 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли шесть общин Сумщины.

Россияне вели обстрелы по территориям Великописаревской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской, Эсманской, Новослободской территориальных общин.

Оккупанты для ударов использовали САУ, минометы и артиллерию.

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В селе Павловка Белопольской общины в результате обстрелов погиб местный житель 1967 года рождения. Также были повреждены ЛЭП и жилые дома.