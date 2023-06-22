Россияне за сутки обстреляли шесть громад Сумской области: есть разрушения

22 июня, 06:23
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Кордон. Медіа)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли шесть громад Сумской области.

Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Середино-Будская, Великописаревская, Хотинская, Эсманская громады. Всего было зафиксировано 118 взрывов.

Для атак россияне использовали минометы, артиллерию, гранатометы и вертолеты. В результате атак есть разрушения, люди не пострадали.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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