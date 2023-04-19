Оккупанты обстреляли Сумскую область из РСЗО и артиллерии: есть жертвы среди мирного населения
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что во вторник, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли шесть общин Сумщины.
Оккупанты вели огонь по территориям Речковской, Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Эсманской и Середино-Будской общин. Российские войска использовали минометы, РСЗО, артиллерию и гранатометы.
В Речковской общине в результате обстрела из РСЗО и артиллерии ранена женщина, еще одна гражданская местная жительница погибла в карете скорой помощи.
Мирный житель также получил ранения после обстрела из гранатомета Юнаковской общины. Также известно, что из-за обстрелов на Сумщине повреждены жилые дома, хозяйственные постройки.