Оккупанты обстреляли Сумскую область из РСЗО и артиллерии: есть жертвы среди мирного населения 19 апреля, 07:23 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что во вторник, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли шесть общин Сумщины.

Оккупанты вели огонь по территориям Речковской, Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Эсманской и Середино-Будской общин. Российские войска использовали минометы, РСЗО, артиллерию и гранатометы.

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В Речковской общине в результате обстрела из РСЗО и артиллерии ранена женщина, еще одна гражданская местная жительница погибла в карете скорой помощи.

Мирный житель также получил ранения после обстрела из гранатомета Юнаковской общины. Также известно, что из-за обстрелов на Сумщине повреждены жилые дома, хозяйственные постройки.

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