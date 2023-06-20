Оккупанты за сутки обстреляли семь громад Сумской области: есть погибшие и раненые 20 июня, 06:40 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли семь громад Сумской области.

Россияне вели обстрелы по территориям Миропольской, Хотинской, Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Шалыгинской, Новослободской громад. Россияне использовали БПЛА, минометы и артиллерию. Был зафиксирован 101 взрыв.

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В Краснопольской громаде было прямое попадание в жилой дом: ранения получили 1 гражданское лицо и ребенок 2010 года рождения.

В Юнаковской громаде в результате попадания по жилому дому погиб один человек, еще один получил ранения.