Россияне за сутки обстреляли семь общин Сумщины

22 марта, 01:12
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли семь общин Сумщины.

Вражеские войска вели обстрелы территорий Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Великописаревской, Свеской, Эсманской, Середино-Будской общин.

Для атаки оккупанты использовали минометы, артиллерию, БПЛА и АГС. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

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По сообщениям военных, оперативная обстановка на пограничье Сумщины контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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