Россияне за сутки обстреляли семь общин Сумщины
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли семь общин Сумщины.
Вражеские войска вели обстрелы территорий Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Великописаревской, Свеской, Эсманской, Середино-Будской общин.
Для атаки оккупанты использовали минометы, артиллерию, БПЛА и АГС. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
По сообщениям военных, оперативная обстановка на пограничье Сумщины контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.