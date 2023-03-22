Россияне за сутки обстреляли семь общин Сумщины 22 марта, 01:12 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли семь общин Сумщины.

Вражеские войска вели обстрелы территорий Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Великописаревской, Свеской, Эсманской, Середино-Будской общин.

Для атаки оккупанты использовали минометы, артиллерию, БПЛА и АГС. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

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По сообщениям военных, оперативная обстановка на пограничье Сумщины контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

