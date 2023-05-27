Россияне за сутки 11 раз обстреляли Сумскую область: повреждены образовательные учреждения и ЛЭП 27 мая, 03:37 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли семь громад Сумщины.

Обстрелы были зафиксированы на территориях Середино-Будской, Новослободской, Великописаревской, Шалыгинской, Юнаковской, Миропольской, Белопольской общин. За сутки на Сумщине прозвучало 58 взрывов.

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Россияне вели огонь из артиллерии и минометов. В Великописаревской громаде были повреждены Дом детского и юношеского творчества, помещение лицея имени И.М. Середы и административное помещение. В Белопольской громаде повреждена ЛЭП. Предварительно — люди не пострадали.